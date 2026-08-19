Clara del Moral dejará en septiembre por jubilación la dirección insular de Turismo para la Oferta de Mallorca

Archivo - El exconseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, y la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara María del Moral. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca, Clara del Moral, dejará el área por jubilación en septiembre, según ha avanzado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de la institución insular.

Del Moral accedió a la dirección insular en el verano de 2023 con José Marcial Rodríguez como conseller insular y siguió al frente de la dirección tras la sustitución de este por Guillem Ginard.

Las mismas fuentes han señalado que la jubilación se produce por motivos personales y próximamente se informara de la persona que ocupará el cargo.