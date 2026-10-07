'Club Kid' Inaugurará El Evolution Mallorca International Film Festival Y 'The End Of It' Lo Cerrará - EMIFF

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Evolution Mallorca International Film Festival (Emiff) inaugurará su 15ª edición con la proyección de la película 'Club Kid', del cineasta Jordan Firstman, y la clausurará con 'The end of it', el debut en el largometraje de la directora española María Martínez Bayona.

El festival, según ha destacado la organización en una nota de prensa, tendrá lugar del 28 de octubre al 4 de noviembre en diferentes espacios de Mallorca.

La edición se inaugurará con 'Club Kid', una producción que se ha consolidado como una de las comedias dramáticas queer revelación del Festival de Cannes 2026.

Tras su estreno mundial en este evento cinematográfico y su paso por Toronto, Nueva York y San Sebastián, la película llegará a Mallorca, de la mano de Avalon y Bteam Pictures en España, para dar oficialmente el pistoletazo de salida a Emiff 2026.

La cinta sigue a un promotor de clubes de Nueva York cuya vida de excesos se ve alterada por la llegada inesperada del hijo de diez años que nunca supo que tenía. Protagonizada por Jordan Firstman, Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste y Reggie Absolom como Arlo, la película ya ha sido definida por Screen Daily como el gran éxito indie revelación del año.

La directora del festival, Sandra Lipski, ha destacado que "arrancar el festival con esta película refuerza el compromiso de Evolution con el cine independiente y con el apoyo a voces diversas, y además lo tiene todo: es divertidísima, tierna, salvaje y sincera".

La película de clausura será 'The end of it', debut en el largometraje de la directora española María Martínez Bayona. Tras su estreno mundial en la sección Premiere del Festival de Cannes, la película pondrá el broche final a Emiff con una propuesta que Screen Daily ha descrito como "un impactante retrato de la mortalidad ambientado en el futuro".

Protagonizada por la actriz, directora y productora británica de cine y televisión Rebecca Hall, la cinta ofrece una mirada compleja y sugerente sobre el envejecimiento, el privilegio, la creatividad y los vínculos humanos en un drama elegante e intelectualmente estimulante.

La película, presentada por el diseñador de vestuario mallorquín Pau Aulí, marcará además un momento especial para el festival, ya que Aulí recibirá el Evolution New Talent Award durante la gala de clausura.

Un galardón que, año tras año, el festival otorga al talento cinematográfico de recorrido internacional y que en 2026 tendrá sello mallorquín.

El diseñador de vestuario y diseñador de producción de Mallorca ha recibido tres nominaciones a los Premios Gaudí al Mejor Diseño de Vestuario por 'El vientre del mar', 'La abadesa' y 'Polvo serán', así como una nominación a los Premios Max por 'Mujercitas'.

Por otro lado, la Competición Internacional de Cortometrajes incluirá el debut como directora de la oscarizada Renée Zellweger con el cortometraje de animación 'THEY', una historia con un mensaje sobre ser uno mismo, y el corto de Michael Keaton 'Sweetwater', un relato familiar de aire futurista.

Este año, Cine con Coche, el autocine oficial de Mallorca promovido por Port Adriano, tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre con una temática musical, y proyectará 'La La Land', 'Moulin Rouge!', 'Happy Feet' y 'A Star Is Born'.

Esta iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Calvià con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).