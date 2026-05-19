El Club Nàutic de Can Picafort confirma que contaba con los permisos ambientales para la retirada de posidonia

Trabajos de retirada de la posidonia en el puerto de Can Picafort. - GOB

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Nàutic Can Picafort ha desmentido de forma "categórica" las acusaciones difundidas por el GOB a través de distintos medios de comunicación, en las que se aseguraba que la retirada de los restos de posidonia acumulados en el interior del puerto se habría realizado sin los preceptivos permisos medioambientales.

En un documento emitido por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural se refleja que los trabajos ejecutados en las dársenas A y B del puerto cuentan con "la correspondiente autorización ambiental" emitida por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, lo que acreditaría que la actuación se ha desarrollado de forma "plenamente legal" y "conforme a la normativa vigente".

En una nota de prensa, el club ha recalcado que la autorización, firmada el 11 de febrero, permite "expresamente" la retirada de la posidonia mediante un sistema mecánico por el "riesgo" que estos depósitos suponen para la navegación y la seguridad de las personas.

Los trabajos se llevaron a cabo entre el 23 de marzo y el 29 de abril. En esa última fecha, el club comunicó por correo electrónico la finalización de la actuación al Servicio de Protección de Especies, que acusó recibo del aviso y agradeció la información.

Asimismo, al inicio del proceso, este mismo departamento fue informado de la intervención mediante otro correo en el que se adjuntaron fotografías del sistema mecánico utilizado.

Ante la difusión de esta información que el club ha tildado de "falsa" y "no contrastada", han apuntado que se reservan el derecho de emprender las acciones legales que correspondan contra el GOB "en defensa de su imagen".

"El club desconoce las razones por las que el GOB ha decidido faltar de manera tan burda a la verdad en un asunto socialmente muy sensible y lamenta que no se haya solicitado su versión antes de la publicación de dichas graves afirmaciones, que no se ajustan ni por asomo a la realidad de la actuación autorizada y ejecutada conforme a los permisos emitidos por la administración competente en la materia", han subrayado.

El Club Nàutic Can Picafort ha expresado su "compromiso" con la defensa del medio marino en el que se desarrolla la actividad recreativa de sus socios y usuarios, que son "los primeros interesados en disponer de un puerto operativo y ambientalmente sostenible, junto con la conservación del privilegiado entorno natural que lo rodea".