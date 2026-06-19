Los clubes náuticos celebran la reforma de la Ley de Puertos y la consideran un "hito" para su continuidad. - ACNB

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha celebrado este viernes la reforma de la Ley de Puertos impulsada por el Govern, con la que se amplían hasta 50 años los plazos máximos de las concesiones portuarias.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la modificación legal supone un "hito" para la náutica popular y sienta las bases para garantizar la continuidad de los clubes náuticos.

El presidente de la ACNB, Antoni Estades, ha señalado que la reforma permitirá garantizar la continuidad de estas entidades siempre que mantengan la función social y deportiva recogida en sus estatutos y obtengan la declaración de interés público prevista en la normativa autonómica.

Entre las medidas incorporadas a la ley, la asociación ha destacado la posibilidad de obtener prórrogas hasta el límite de 50 años y el reconocimiento explícito de la función social que desempeñan los clubes náuticos dependientes del Govern.

Asimismo, ha resaltado que la nueva normativa abre la puerta a que estas entidades deportivas sin ánimo de lucro puedan acceder en el futuro a adjudicaciones directas, en consideración a su papel como plataformas de acceso al mar para los residentes y como promotoras de la actividad deportiva.

Estades ha asegurado además que la asociación está "muy satisfecha" con los avances logrados durante la presente legislatura y ha felicitado al Govern por situar el desarrollo sostenible de la náutica y la defensa de los clubes entre sus prioridades.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado también este viernes en el acto de clausura de la Asamblea General de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, celebrada en el Club Nàutic sa Ràpita, según ha informado Presidencia en un comunicado.

El encuentro ha contado asimismo con la asistencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz; del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y del propio presidente de la ACNB.

Durante su intervención, Prohens ha defendido que los clubes náuticos han permitido acercar el mar a generaciones de ciudadanos de Baleares y ha destacado su contribución a la formación deportiva, la convivencia y la cohesión social.

Según ha publicado posteriormente la presidenta a través de la red social X, Prohens ha reivindicado además el papel de estas entidades como espacios vinculados al deporte, la convivencia y la identidad mediterránea de Baleares.

Asimismo, ha defendido la modificación de la Ley de Puertos al considerar que aporta "estabilidad" y "seguridad jurídica" a estas entidades para que puedan desarrollar su función social, deportiva y educativa durante las próximas décadas.

La presidenta también ha destacado el "paso histórico" que supuso, a su juicio, la creación de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua al inicio de la legislatura y ha agradecido a la ACNB y a la Mesa Náutica su labor en defensa de "un modelo basado en el interés general, el interés social y el acceso al mar".

Por otro lado, Estades ha expresado su deseo de que los avances conseguidos en los puertos autonómicos puedan trasladarse en el futuro a las instalaciones gestionadas por el Estado, con el objetivo de establecer criterios homogéneos para todos los clubes náuticos.

En este sentido, ha valorado de forma positiva los pliegos de los concursos convocados para las antiguas concesiones del Club Náutico de Eivissa y del Club Marítimo de Mahón, al considerar que presentan una orientación deportiva y limitan el acceso de operadores interesados únicamente en la explotación mercantil del dominio público portuario.

HOMENAJE A MIQUEL SUÑER

La Asamblea General también ha rendido homenaje al expresidente de la ACNB Miquel Suñer por su trayectoria al frente de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (Ceacna), organización que contribuyó a crear.

Durante el reconocimiento, el gerente y asesor jurídico de la ACNB, Rafael Palmer, ha destacado la capacidad de liderazgo de Suñer y su defensa de los intereses del sector tanto en Baleares como en el conjunto de España. "La náutica le debe mucho", ha afirmado.