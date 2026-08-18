La cobertura de la red de comunicaciones de emergencias en Mallorca supera el 90% con 16 nuevas antenas

Una de las 16 nuevas antenas TetraIB se ha instalado en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar - CAIB

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado de manera significativa la red TetraIB en Mallorca con la instalación de 16 nuevas antenas desde el inicio de la legislatura, lo que ha permitido que la cobertura de la red para los servicios de emergencia alcance el 91,2%.

La mejora es especialmente significativa en las zonas habitadas, donde la red alcanza el 99% de cobertura en exteriores, según ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

En el interior de los edificios, uno de los puntos técnicamente más exigentes para las comunicaciones de radiocomunicación, la cobertura se sitúa en el 95%.

Esta mejora refuerza las comunicaciones de las policías locales, el 112, los servicios sanitarios, los bomberos, los servicios de protección civil o el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), y facilita una coordinación más rápida y segura sobre el terreno.

La red TetraIB es la infraestructura pública de radiocomunicaciones destinada a garantizar las comunicaciones entre los servicios de seguridad y emergencias, especialmente en situaciones de emergencia grave, catástrofes o grandes dispositivos.

El Govern puso en marcha un plan de ampliación de las redes TetraIB e IoTIB con una inversión inicial de 12,4 millones de euros cofinanciada con fondos Feder 2021-2027.

También se han estrenado tres estaciones de comunicaciones transportables que permiten, en una situación de emergencia, habilitar la cobertura en cualquier parte del territorio de Baleares.

La Conselleria ha destacado que la mejora de la cobertura se está consiguiendo con menos antenas de las que se preveían inicialmente en el proyecto.

La razón principal es que las nuevas instalaciones incorporan antenas de mayor potencia y, al mismo tiempo, los emplazamientos finalmente seleccionados permiten optimizar la cobertura respecto de las previsiones iniciales.

Esto ha permitido concentrar los esfuerzos en aquellos puntos en los que una nueva infraestructura tiene una mayor capacidad para mejorar las comunicaciones, especialmente en zonas pobladas y en espacios donde las condiciones orográficas pueden dificultar la propagación de la señal.

La mejora de TetraIB adquiere una especial relevancia en el contexto actual de preparación ante fenómenos meteorológicos adversos.

En situaciones como las contempladas por el Plan Especial para hacer frente al riesgo de inundaciones (Inunbal), disponer de una red de comunicaciones robusta es esencial para que los diferentes cuerpos y servicios de emergencias puedan mantener la coordinación y las comunicaciones operativas.