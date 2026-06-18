Codony asegura que los cuatro aspirantes a subdirector de Informativos de IB3 tienen catalán y el grado en periodismo

El director de IB3, Josep Codony, en el Parlament - PARLAMENT

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de IB3, Josep Codony, ha asegurado que los cuatro aspirantes a cubrir la plaza del nuevo subdirector de Informativos del ente público tienen acreditado el conocimiento del catalán y están licenciados en periodismo o comunicación.

De este modo se ha expresado durante su comparecencia mensual en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de Baleares celebrada este jueves en el Parlament.

"Las bases no las ponemos nosotros, las pone la Conselleria", ha dicho, ante las críticas de la diputada socialista Pilar Costa por el hecho de que la plaza publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) no incluyera estos dos requisitos. "Es impresentable", ha reprochado.

Según el director de la radiotelevisión pública, "no se iba a coger" a nadie que no tuviera el grado en periodismo o el conocimiento de catalán. Esta afirmación ha provocado más críticas de la socialista, quien ha acusado a Codony de "aplicar un criterio diferente al publicado en las bases".