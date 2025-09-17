Colacan la primera piedra del futuro polideportivo del IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, han colocado la primera piedra futuro polideportivo del IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella.

El acto marca el inicio de las obras de rehabilitación integral de un equipamiento muy esperado por la comunidad educativa y los vecinos del municipio, según ha indicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El proyecto contempla actuaciones estructurales y funcionales en todo el edificio, de planta baja y forma rectangular, con una nave central destinada a la pista deportiva y tres bloques perimetrales. En la nave principal se llevará a cabo la reparación, sustitución y refuerzo de la cubierta y de la estructura, con la construcción de una nueva cubierta con paneles tipo sándwich y la renovación completa del sistema de evacuación de aguas.

Las fachadas también serán reformadas, con trabajos de saneamiento, sustitución de carpinterías y ventanas, y la apertura de nuevos ventanales. En el interior, se renovarán pavimentos, acabados e instalaciones, y se reorganizarán los vestuarios y baños, incluyendo un baño adaptado. En la zona este, se redistribuirán los espacios de almacén y servicios.

En el exterior, se construirá un nuevo cierre perimetral con accesos para peatones y vehículos, rampas accesibles, tramos de escaleras y la rehabilitación de aceras y zonas de conexión con el aparcamiento. También se pavimentarán varias áreas con hormigón y se repararán las superficies deterioradas.

Estas actuaciones afectarán una superficie total de 1.700 metros cuadrados, con un presupuesto de cerca de dos millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Vera ya presentó el proyecto el pasado mes de marzo, destacando que se trata de una obra prioritaria para la Conselleria, que da respuesta a las necesidades del IES Maria Àngels Cardona y de la ciudadanía de Ciutadella.

Cabe recordar que el 25 de septiembre de 2022, una fuerte tormenta con vientos superiores a 100 km/h arrancó parte de la cubierta y provocó inundaciones en el interior del polideportivo, dejándolo fuera de servicio. La exposición prolongada a las inclemencias meteorológicas ha agravado el deterioro del edificio, haciendo imprescindible una reforma integral.