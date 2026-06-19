Colapso en la Vía de Cintura de Palma: un accidente provoca un atasco kilométrico. - DGT

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos provoca este viernes importantes retenciones de hasta siete kilómetros en la Vía de Cintura en sentido Andratx.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente, aunque no ha revestido gravedad, ha ocurrido sobre las 09.00 horas y los vehículos han quedado ocupando el carril izquierdo y parte del central. A las 10.00 horas todavía no se habían podido retirar completamente.

El incidente ha ocurrido a la altura del cementerio y el atasco se extiende a lo largo de siete kilómetros, hasta la incorporación desde la autopista de Llucmajor. También se están registrando retenciones en la incorporación desde la autopista de Inca.