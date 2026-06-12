El Colegio de Médicos respalda a los profesionales de Son Espases y asegura que trabajan bajo "criterios complejos"

Archivo - El presidente del Comib, Carles Recasens, la secretaria general del Comib, Rosa Robles, la coordinadora de Formación Médica Continuada de Son Espases, Ana Cremades, y la gerente de Son Espases, Cistina Granados.
Archivo - El presidente del Comib, Carles Recasens, la secretaria general del Comib, Rosa Robles, la coordinadora de Formación Médica Continuada de Son Espases, Ana Cremades, y la gerente de Son Espases, Cistina Granados. - COMIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 12 junio 2026 10:22
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PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Baleares (Comib) ha salido en defensa de los profesionales del Hospital Universitario Son Espases y ha asegurado que las decisiones que adoptan en el marco de su desempeño profesional responden siempre a "criterios médicos y organizativos complejos".

Los médicos han manifestado su "profunda preocupación y absoluto desacuerdo" con las sospechas publicadas en los medios de comunicación acerca del correcto funcionamiento asistencial del hospital de referencia y la actuación de los profesionales, el equipo directivo y la gerencia.

Estas "insinuaciones", que hacen referencia al sistema de complementos aplicado a la actividad extraordinaria, los supuestos retrasos en las altas hospitalarias o la ralentización de la actividad asistencial, "cuestionan la profesionalidad, la integridad o el compromiso ético" del equipo de Son Espases.

Resultan, ha sostenido el colegio profesional en un comunicado, "extraordinariamente graves desde el punto de vista profesional, institucional y deontológico" y no concuerdan con "los principios irrenunciables de responsabilidad, vocación de servicio, honestidad profesional y priorización del bienestar del paciente" que rige el ejercicio de la medicina.

Las altas hospitalarias, los ingresos y la gestión asistencia, ha defendido, responder a "criterios médicos y organizativos complejos" y que están siempre vinculados "a la seguridad y adecuada atención de los pacientes".

El Comib ha considerado que "cuestionar de forma genérica" la actuación de los servicios médicos "puede generar dudas sobre la integridad de las decisiones clínicas" y "poner injustamente bajo sospecha a profesionales que desarrollan diariamente su labor bajo una enorme presión asistencial y con un elevado compromiso humano y profesional".

Con todo ello, ha trasladado su apoyo a los profesionales, directivos y gerentes de un centro hospitalario que "presta cobertura asistencial altamente especializada" con la "capacidad, compromiso y entrega" que ha demostrado "en innumerables ocasiones".

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