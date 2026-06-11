García descarta que los diferentes complementos salariales en Son Espases guarden relación con las listas de espera

Archivo - Puerta de urgencias del Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha rechazado que las diferencias en los complementos salariales de los jefes de servicio del Hospital de Son Espases, puedan tener algo que ver con la evolución de las listas de espera.

De esta manera ha respondido la responsable sanitaria del Govern, al ser preguntada en declaraciones a los medios, por las críticas y las peticiones de dimisión de la gerente del hospital, Cristina Granados, lanzadas este miércoles por parte del PSIB.

De este modo, ha alegado que porque unos empleados cobren una clase de complementos y otros otro, "no van a dejar de trabajar", ya que esto significaría ellos actuarían "mal" adrede y ha defendido que ellos "hacen su trabajo".

García ha apuntado que esto solo se puede decir desde "el absoluto desconocimiento" del trabajo que se desarrolla en Son Espases y ha mostrado su apoyo a la "profesionalidad" de los sanitarios.

Por eso, ha indicado que "no tiene palabras" para describir lo que siente y ha censurado que se "ponga en duda la honorabilidad y el trabajo" de los empleados de Son Espases.

"Si hay algo en lo que los ciudadanos pueden tener confianza es en los profesionales que allí les atienden por su implicación y lo que se ha dicho no tiene ningún fundamento", ha remarcado.

La consellera ha incidido en la "gran complejidad" de los pacientes y las operaciones que se llevan a cabo en el centro, ya que es el hospital de referencia en Baleares.

Así, ha puesto como ejemplo el tratamiento que da a las mujeres con cáncer de ovario y de colon con metástasis en el peritoneo, ya que antes tenían un índice de supervivencia de un mes con una calidad de vida "nefasta".

Sin embargo, ahora se hace una intervención radical para eliminar la metástasis y una quimioterapia para aumentar la temperatura a nivel local en el abdomen, lo que habría aumentado la supervivencia de las pacientes hasta los tres o cuatro años, con una calidad de vida "estupenda".

Esta operación, ha alegado que se lleva a cabo desde las 09.00 a las 22.00 o las 00.00 horas del día siguiente y, "como esta realidad, hay muchas".

García sí ha atribuido los efectos en las listas de espera a la "situación anormal" desencadenada por la huelga de médicos, que habría supuesto la anulación de 77.000 actos médicos en Baleares.

En ese sentido, ha subrayado que esta situación se habría puesto de relieve en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, en las que diferentes comunidades de distinto color político habrían pedido poner fin a la huelga, originada por la reforma del Estatuto Marco.

De este modo, ha mostrado su "preocupación" por el sistema sanitario, los profesionales y los pacientes porque, a su juicio, la situación en la sanidad pública se empieza a ver "quebrada" por esta huelga que dura ya alrededor de un año.