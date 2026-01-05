Colisión entre un ciclista ebrio y un coche sin ITV: los dos conductores han sido denunciados

Un choque entre un ciclista ebrio y un vehículo sin ITV acaba con ambos implicados denunciados. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado de tráfico por un accidente con responsabilidad compartida por el choque entre el conductor de un turismo, que circulaba sin ITV, y un ciclista ebrio.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero, sobre las 18.30 horas, en el camí de la Milana. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó al lugar por un accidente por alcance.

La investigación policial determinó que el siniestro se produjo por una concurrencia de causas atribuibles a ambos implicados.

Por un lado, el ciclista, un hombre español de 49 años, arrojó un resultado positivo de 0,48 mg/l en la prueba de alcoholemia. Además, circulaba de noche sin el alumbrado ni los elementos reflectantes obligatorios en una vía sin iluminación pública. Tras el siniestro, fue trasladado a una clínica privada con heridas leves.

Por otro lado, el conductor del turismo, un hombre español de 62 años, arrojó un resultado negativo en la prueba de alcoholemia. No obstante, fue denunciado por no mantener la atención permanente en la conducción y por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con resultado desfavorable.

Ambos conductores fueron sancionados administrativamente por sus respectivas infracciones y se instruyó el correspondiente atestado de tráfico a disposición de las compañías aseguradoras.