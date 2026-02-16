Coll, sobre un pacto que dé a Vox la alcaldía de Palma tras las elecciones: "Estoy disponible, es una posibilidad"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll. - VOX - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha afirmado este lunes que "es una posibilidad", a la vista de los resultados de su formación en las últimas citas electorales, que tras las elecciones del año que viene se diera un pacto que posibilitara el ascenso de Vox a la alcaldía de Palma.

"Es una posibilidad y estoy disponible", ha afirmado a preguntas de los medios en relación, igualmente, a figurar él como candidato a los comicios que previsiblemente tendrán lugar el año que viene. Coll se ha mostrado así dispuesto a encabezar otra vez la lista de Palma de su formación contando, como ha apuntado, con el apoyo de los suyos el beneplácito de la dirección nacional.

"Vamos a por los ocho regidores sí o sí", ha afirmado cuando se le ha preguntado con qué aspiraciones concurrirá su partido a las elecciones municipales dados los últimos resultados cosechados en recientes elecciones autonómicas. En las elecciones de 2023 pasó de cuatro a seis regidores.

Coll, al mismo tiempo, ha evitado posicionarse respecto a un posible escenario futuro en el que el PP cediera a Vox la alcaldía de Palma a cambio de mantener la presidencia del Govern. "No soy mago, pero también podría ser al revés", ha advertido.

Lo que sí ha rechazado rotundamente es la posibilidad, como se ha dado en algunos ayuntamientos y como hicieron el PSOE y MÉS per Mallorca en la anterior legislatura, de alternarse al frente de la alcaldía. "No estamos para compartir. O gobernamos o no gobernamos", ha afirmado contundente.

El portavoz, al mismo tiempo, ha asegurado que, aunque no está de acuerdo con la gestión del equipo de gobierno en determinados asuntos como la problemática de la vivienda no romperá el pacto alcanzado tras las elecciones de 2023. "Mi intención es no romper el pacto, primero, porque tengo que pedir permiso para ello, pero mi intención tampoco es ser responsable de una gestión deficiente del equipo de gobierno".

Coll ha insistido así en que Vox no gobierna en Palma, sino que apoya al equipo de gobierno y que en las cuestiones en las que no están de acuerdo "hacen cada uno su camino".

VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por otra parte, Vox ha defendido las iniciativas que llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Palma en materia de vivienda y sobre la regularización de migrantes.

Respecto a la primera, ha calificado como un "rotundo fracaso" las políticas del Gobierno central y de los anteriores equipos al frente del Govern y del Ayuntamiento de Palma. Para Coll, "este problema tiene difícil solución si no hay seguridad jurídica".

El portavoz de Vox ha recordado que sólo el movimiento okupa ilegal provoca la retirada del mercado de cientos de miles de viviendas en España, miles en Palma, además de los daños que crean a los propietarios.

Para Vox, sin embargo, y aunque los gobiernos de izquierda no actuaron frente a esta emergencia, el actual Govern "ha tardado dos años en reaccionar".

En relación a la regularización de migrantes, el regidor Luis Acosta ha explicado que la iniciativa reclamará el posicionamiento del pleno en contra de este proceso y que se auditen las concesiones de nacionalidad de los últimos años. La propuesta pide también la repatriación de todos los migrantes que accedan ilegalmente a España y la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.