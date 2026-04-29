Comienza el desalojo de un asentamiento entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de Eivissa

Restos del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería, que fue ejecutado la semana pasada. - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desalojo por orden judicial de un asentamiento ubicado en un terreno privado situado entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de la ronda de Eivissa ha comenzado la mañana de este miércoles.

En la parcela habían llegado a residir hasta 80 personas, muchas de ellas ocupantes del campamento de Can Rova II que fue desalojado el pasado verano.

Tras tener que abandonar ese solar, algunas personas se asentaron después en este solar cercano a Can Misses. Este miércoles, por el momento, se desconoce con exactitud cuántas personas serán desalojadas.

El Juzgado de Instancia número 5 de Eivissa ordenó que el desalojo se llevara a cabo este miércoles después de una solicitud presentada por los propietarios de los terrenos.

Es la segunda actuación de este tipo que se produce en Eivissa en pocos días, dado que la semana pasada fue desalojado el de Sa Joveria.

Se contabilizaron en la zona más de 100 infraviviendas y hubo unas 70 personas identificadas. Además, se constató que se cobraban alquileres de chabolas por las que se pagaban entre 200 y 500 euros. En el solar continúan realizándose labores de limpieza y después será vallado para evitar nuevas ocupaciones.