Mateo dice que los asentamientos en Eivissa proliferaron cuando gobernó el PSOE

Archivo - El conseller de Vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha acusado al anterior Govern de "falta de políticas en vivienda" y ha asegurado que los asentamientos en Eivissa proliferaron cuando gobernaban los socialistas, que "negaban el problema".

En el pleno de este martes en el Parlament, el diputado socialista Álex Pitaluga ha preguntado al conseller por el aumento de asentamientos en Eivissa y los desalojos previstos sin alternativa habitacional.

Pitaluga ha recordado cómo recientemente ha visitado los campamentos de refugiados en el Sáhara y cómo le han llamado la atención las similitudes con los asentamientos de la isla, viviendo "incluso peor" los residentes en campamentos como el de sa Joveria.

Mateo ha asegurado que hay asentamientos que "llevan años, demasiados, proliferando en Eivissa" y ha lamentado la "desconexión" del PSOE con la realidad de la isla.

El socialista, además, ha criticado que el programa de 'Lloguer Segur' ha logrado tres viviendas en Eivissa y también ha cargado contra el presidente del Consell, Vicent Marí, por anunciar un estudio para conocer el número de viviendas vacías.

"El asentamiento de sa Joveria ya existía cuando gobernaban ustedes y no hicieron nada", ha afirmado el conseller, quien ha reiterado que el PSOE "no vio el problema".

Mateo también ha explicado que siguen trabajando junto a los ayuntamientos para generar más oferta residencial en Eivissa. "Ustedes mucho hablar y poco hacer y ya lo decía mi padre: no es lo mismo predicar que dar trigo", ha concluido.