Comienza el pleno para aprobar los últimos presupuestos de esta legislatura con el debate del articulado

PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primero de los plenos para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Baleares para 2023, previsiblemente el último de esta legislatura, ha comenzado este martes, alrededor de las 09.08 horas, con el debate del articulado.

El debate se ha abierto sin la intervención de ningún representante del Govern, por lo que se ha continuado con la defensa de las enmiendas. El primero en defender las de su Grupo Parlamentario ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario El PI, Josep Melià.

Durante tres días, se debatirán y votarán las enmiendas parciales y votos particulares que, aún sido debatidas en comisión, no han sido aceptadas por los Grupos y, en consecuencia, incorporadas al dictamen. En estas tres sesiones se votarán 698 enmiendas mantenidas por parte de los grupos.

Se prevé que los presupuestos queden aprobados sin grandes cambios dada la mayoría parlamentaria de los grupos que forman el Govern, que además cuentan con el apoyo de MÉS per Menorca.

En total, en ponencia y en comisión se han aprobado 225 enmiendas, se han retirado otras nueve y para el debate se mantienen 698 enmiendas --lo que en el lenguaje parlamentario se conoce como 'enmiendas vivas'--.

En esta primera sesión también se votan las enmiendas presentadas por MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, socios del Govern, para incrementar el impuesto de turismo sostenible. MÉS plantea un incremento del 10 por ciento en temporada alta y Unidas Podemos duplicarlo durante esos meses; además los morados quieren subirlo de forma generalizada todo el año y hacerlo extensivo a cruceros y chárter náutico.

Este lunes, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, reconocía que aunque la aprobación de esta enmienda no constituye una línea roja para apoyar las cuentas --"las más sociales de la historia", remarcaba--, mantienen su enmienda para promover un "debate sobre la masificación". "No sabemos por qué el PSIB no considera la masificación turística y los efectos que supone para los trabajadores de nuestro territorio una prioridad en estos presupuestos", declaraba.

Con todo, es poco probable que la enmienda salga adelante dada la negativa de los socialistas. La portavoz del PSIB, Pilar Costa, zanjaba esta cuestión insistiendo en que se mantendrá el acuerdo adoptado "unánimemente" en el Consell de Govern, "con todo el respeto" a la decisión de los grupos parlamentarios del pacto "para poder marcar una diferencia o perfil político y poderlo explicar, sin ningún problema".

Así, la aprobación de estas enmiendas requeriría del voto de la oposición. En 2018, el voto favorable del PP, por un error, permitió aprobar tres enmiendas de Podemos a los Presupuestos que retiraban 2,7 millones de euros de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) para destinarlos a vivienda en Ibiza y Menorca.

Tras el debate del articulado continuará la sesión con el turno de Presidencia, Función Pública e Igualdad, y después se hará una primera votación, que podría comenzar sobre las 14.00 horas. Por la tarde continuarán las áreas de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; Educación y Formación Profesional; y Hacienda y Relaciones Exteriores. Las votaciones del final del día comenzarían sobre las 21.50 horas si no hay retrasos.

EL PP NO VOTARÁ CONTRA EL PRESUPUESTO DE ASUNTOS SOCIALES Y EL IBE

El miércoles por la mañana se debatirán las enmiendas a Medio Ambiente y Territorio y Asuntos Sociales y Deportes, y por la tarde, de Salud y Consumo, Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, y Agricultura, Pesca y Alimentación.

El PP ya ha avanzado que no votará en contra del presupuesto del área de Fina Santiago, ni tampoco contra el del Instituto Balear de la Energía, considerando que la gestión de renovables está "bien encaminada". El portavoz del PP, Antoni Costa, matizaba este lunes que su grupo "no comparte" la filosofía del IBE como empresa pública comercializadora de energía, reconocía que la Conselleria que dirige Juan Pedro Yllanes "ha hecho un buen papel" en materia de transición energética.

Por último, el jueves por la mañana se debatirán las secciones de Fondos Europeos, Universidad y Cultura y Movilidad y Vivienda, y se procederá a la votación del texto del proyecto, que quedaría aprobado pasadas las 14.00 horas.

Cabe señalar que, de los centenares de enmiendas que se debatirán, ninguna es de Vox, que por segundo año consecutivo no ha formulado ninguna enmienda parcial. El diputado Sergio Rodríguez señalaba este lunes que no quieren "participar blanqueando estos presupuestos" y lo ligaba a la reforma del delito de malversación preguntando "de qué sirven unos presupuestos que se pueden malversar al día siguiente sin consecuencia penal".

Por su parte, Cs mantiene 125 enmiendas parciales con reivindicaciones "irrenunciables", como medidas de conciliación familiar, apoyo a los autónomos y fidelización de profesionales sanitarios, entre otras cuestiones. En cuanto al apoyo de Cs a secciones del presupuesto, el diputado Juan Manuel Gómez informaba de que "dependerá del debate" y de si los partidos del Govern dan "respuesta" a las reivindicaciones de la formación naranja.

Desde Cs han acusado al Govern de "pasar el rodillo" por las enmiendas de la oposición. Mientras, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas defendía que "la amplia mayoría del arco parlamentario se puede sentir cómodo" con los presupuestos del Govern para 2023 porque "se han aceptado enmiendas de muchos grupos", "prácticamente de todos menos la extrema derecha".

UN PRESUPUESTO DE 7.133,4 MILLONES PARA 2023

Las cuentas de la CAIB para 2023 ascienden a 7.133,4 millones de euros, un 11,5 por ciento más que el año pasado. Se trata de una cifra récord, de las que cerca de 1.000 millones se destinarán a inversión pública.

Destaca el impulso inversor, cuyo capítulo crece un 75 por ciento respecto al año pasado, 426,6 millones más. Además, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, en la presentación de las cuentas, resaltó el dinero destinado a gasto social, casi el 60 por ciento de los recursos para políticas de salud, educación, servicios sociales, empleo y vivienda (4.096 millones).

En cuanto a la deuda pública, el presupuesto financiero se mantiene en niveles similares al de este año, y se sitúa en 1.186 millones de euros, una bajada de 35 millones.

El Govern prevé terminar 2023 con un déficit máximo del 23,9% del PIB, dos puntos por debajo de 2019, y calcula un máximo teórico de 8.952 millones de euros de deuda pública, por debajo de los 9.005 de 2021 pero por encima del dato previsto para 2022, de 8.862 millones.