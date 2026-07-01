Comienza la prueba piloto con reserva de plaza para residentes en el bus Port de Sóller-Deià-Valldemossa-Palma

Autobus del TIB - CAIB

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red del TIB de Mallorca comienza este miércoles la prueba piloto de reserva de plaza en el bus de la línea 203 Port de Sóller-Deià-Valldemossa-Palma, que empieza con carácter experimental en una frecuencia al día y para la que se puede reservar a través de la página web tib.org y por teléfono.

Este primer día de julio también se incorporan los nuevos buses adicionales de refuerzo en diferentes zonas de la isla, dentro del plan de refuerzo del transporte público que ha permitido ampliar la flota con 27 buses el último año.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado en una nota de prensa que la prueba piloto, a la que pueden hacer reservas los usuarios con Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal, forma parte de un conjunto de actuaciones más amplio de mejoras.

En concreto, se incorporan seis autobuses de refuerzo este verano para ampliar el servicio a líneas de alta demanda, con incrementos de frecuencias de hasta el 43 por ciento en el caso de la línea 203 de Valldemossa a Palma.

En total, el Govern ha ampliado la flota de la red TIB con 27 autobuses durante el último año y prevé incorporar ocho autobuses más este año.

La prueba piloto del bus con reserva previa de plaza en la línea 203 se ha puesto en marcha inicialmente en una frecuencia al día, en el bus que sale a las 15.00 horas del Port de Sóller y que efectúa paradas a las 15.30 horas en Deià y a las 15.45 horas en Valldemossa, entre otros puntos, que realiza el recorrido habitual con todas las paradas.

Hasta ahora se han registrado reservas de diez plazas para los primeros días de funcionamiento, por parte de seis usuarios: dos han reservado para este miércoles, uno de los cuales ha reservado también para tres días más; y otros cuatro usuarios han realizado reservas para otros días de la primera semana de la prueba piloto.

En una misma solicitud, los usuarios pueden reservar la plaza en el bus para varios días, hasta siete días, toda una semana completa. El sistema permite reservar con antelación, entre seiete días y hasta 48 horas antes del servicio.

Los usuarios con Tarjeta Única o Intermodal pueden hacer la solicitud por teléfono desde el pasado viernes (línea 617 365 365, durante todos los días de la semana, de lunes a viernes de 06.00 a 22.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 08.00 a 22.00 horas) y, desde el pasado lunes, en la página web tib.org, donde tienen que estar registrados en el perfil de usuario 'TIB y tú'.

Una vez realizada la reserva, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación de la plaza. El sistema también permite cancelar una reserva, hasta tres horas antes del servicio.

Hay que tener en cuenta que si un usuario ya tiene plaza confirmada y no utiliza el bus, si no ha cancelado previamente la reserva, no podrá realizar una nueva reserva durante la semana siguiente.

REFUERZOS EN LÍNEAS DE ALTA DEMANDA

Esta iniciativa forma parte del conjunto de mejoras que el Govern impulsa en la red del TIB tras modificar las concesiones del servicio, con un incremento de presupuesto de 150 millones de euros durante el periodo 2024-2030, hecho que ha permitido incrementar el servicio de bus en un 50 por ciento, ampliar frecuencias e incorporar nuevos buses.

El refuerzo se ha destinado principalmente a las líneas de mayor demanda y más utilizadas por los residentes y, entre otros, incluye el servicio Aerotib entre municipios de la Part Forana y el aeropuerto de Palma durante todo el año, también en temporada baja.

Además de la prueba piloto, el Govern incorpora seis autobuses de refuerzo este verano en líneas de mayor presión de demanda, entre ellas, se refuerza con un nuevo bus la línea 204 que conecta el Port de Sóller con Palma de manera más directa y rápida.

La línea 204 ya se reforzó con la incorporación de un nuevo autobús desde el pasado marzo, dentro de las mejoras introducidas en varias líneas con la incorporación de 14 buses de alta capacidad.

Asimismo, en la zona de Ponent, se incorpora un bus más en la línea 104 Magaluf-Palma, que ya se había reforzado este año al sumar dos nuevos buses adicionales desde el mes de junio. También se incorpora un nuevo autobús a la línea 121 Andratx-Sant Elm, adaptado a la tipología de la vía.

En la zona Nord, se refuerza la línea 302 Can Picafort-Alcúdia-Palma, con la incorporación de un bus adicional de refuerzo a partir de este miércoles, en una ruta que también se había mejorado desde marzo, puesto que ahora cuenta con vehículos de mayor capacidad.

Otro refuerzo es el de la línea 301 Port de Pollença-Palma con la inclusión de un autobús más de refuerzo y de la línea 401 Cala Millor-Manacor-Palma con la incorporación de buses de mayor capacidad.