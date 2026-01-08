Comienza la sustitución de carpinterías exteriores y persianas del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles

Una clase del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles, en Mallorca - CAIB

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este jueves el CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles, donde han comenzado las obras para sustituir las carpinterías exteriores y persianas del centro educativo.

La intervención forma parte del convenio de colaboración firmado entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Esporles, destinado a impulsar mejoras en el centro por un importe total de 772.150 euros.

Según han informado desde la Conselleria y el Ayuntamiento en sendas notas de prensa, el proyecto de renovación de las carpinterías exteriores y de las protecciones solares supone una inversión de 395.000 euros, aportados por la Conselleria. El Ayuntamiento, por su parte, ha asumido la licitación y la gestión de las actuaciones.

Además, el convenio incluye la mejora de la cubierta de la pista deportiva, con un presupuesto de 377.150 euros, que permitirá mejorar las condiciones de uso de este espacio para el alumnado.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha acompañado al conseller y ha valorado positivamente la colaboración institucional que permite avanzar en la modernización de los equipamientos educativos.