Comienzan las formaciones para personal valorador de discapacidad. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 personas han recibido esta semana la formación para valoradores de discapacidad de la herramienta digital Baredi.

Se trata de una formación impartida por profesionales especializados que forman parte del órgano de la valoración y asesoramiento de la discapacidad y la dependencia, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

De las 30 personas, 26 serán valoradoras del grado de discapacidad y responden a perfiles de sanitario, psicólogo, trabajador social y técnico del Servicio de Valoración de Atención Temprana.

Esta formación está contemplada en el Plan de Choque para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad que presentó el Govern el pasado mes de octubre y que cuenta con una inversión anual de 17,5 millones.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, y la directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, han asistido a la jornada de formación de este jueves, donde han agradecido la implicación tanto a los alumnos como a los profesionales que la imparten.

"La formación y vuestro paso para convertiros en futuros valoradores" --ha afirmado Fernández-- "es de gran importancia para esta Conselleria y para el conjunto de la ciudadanía de las Islas, porque con vuestra contribución se reducirá la espera para recibir una valoración de grado, una de las medidas contempladas en el ambicioso Plan de choque para reducir las listas de espera del que ya estamos viendo los frutos".