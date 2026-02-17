Comienzan las obras de reforma del tramo de Rafal Rubí de la carretera general de Menorca

MENORCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora del tramo de la carretera general de Rafal Rubí se han iniciado este martes y su plazo de ejecución previsto es de once meses, según ha informado el Consell de Menorca.

La administración insular ha recordado que el nuevo proyecto que ahora se ejecutará fue aprobado inicialmente el 7 de abril de 2025 y definitivamente el 21 de julio de 2025. Asimismo, han destacado que el proyecto se tramitó con un estudio de impacto patrimonial, así como con un estudio de impacto ambiental.

En este contexto, han señalado que el proyecto de modernización de la carretera analizó las diferentes alternativas, resultando la parcialmente construida a distinto nivel la mejor valorada dentro del estudio de impacto ambiental. "Para aprobar este proyecto han trabajado de forma coordinada y en red durante dos años el departamento de Movilidad y el departamento de Cultura del Consell Insular", han manifestado.

En cuanto a la carretera, el Consell de Menorca ha explicado que la intervención contempla la ampliación de la plataforma hasta un mínimo de 12 metros de anchura, con dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno, arcenes de 2,5 metros y bermas de 0,75 metros. Asimismo, se finalizará el enlace a distinto nivel que había quedado parcialmente ejecutado, completando los ramales, las losas de transición y los acabados necesarios para permitir los cambios de sentido y las incorporaciones desde el camí de Rafal Rubí y el camí d'Alcaidús en condiciones óptimas de seguridad.

El Consell ha señalado que la obra permitirá mejorar significativamente el trazado actual, ampliando el radio de la curva existente de 350 metros hasta 2.000 metros y eliminando la sucesión de acuerdos verticales cóncavo y convexo que actualmente se producen en torno al PK 6+800.

Esta configuración existente limita la visibilidad y representa un elevado riesgo de accidentes. Dentro del proyecto también se prevén carriles adicionales de maniobra y giro a la derecha en ambos sentidos de circulación, especialmente en el tramo comprendido entre el enlace y el acceso a la estación de servicio, con el objetivo de ordenar mejor los movimientos y reducir situaciones de conflicto.

En esta línea, han recalcado que el criterio establecido en los proyectos de mejora de la carretera es la prohibición de los giros a la izquierda en el resto de intersecciones y accesos del tramo, una medida que permitirá reducir de manera significativa las colisiones frontolaterales y las salidas de vía. "Para compensar esta restricción y garantizar la funcionalidad de la vía, se completa el enlace a distinto nivel como punto seguro para realizar los cambios de sentido", han dicho.

En cuanto al entorno de las navetas de Rafal Rubí, el Consell ha puntualizado que el proyecto incluye las medidas propuestas en el estudio de impacto patrimonial. "Las más significativas serán la creación de una pantalla vegetal y el soterramiento de las líneas aéreas de comunicación existentes de la red eléctrica", han indicado antes de destacar que las obras permitirán potenciar las visitas a las navetas, ya que actualmente este acceso se encuentra muy deteriorado.