El comisario europeo Costas Kadis visitará las Baleares en febrero para conocer la realidad del sector pesquero insular

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, visitará las Baleares los días 5 y 6 de febrero, acompañado por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, como anfitrión, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad del sector pesquero balear y profundizar en los retos que plantea la gestión sostenible de los recursos marinos en un territorio insular.

Así lo han informado desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, este sábado, en una nota de prensa, en la que han explicado que la visita incluye una jornada técnica, organizada por la Dirección General de Pesca y el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de las Baleares (Irfap), que se celebrará el 5 de febrero en el Aljub del Museu Es Baluard.

La jornada, titulada 'Pesca, insularidad y cogestión', contará con dos sesiones: una matinal, centrada en la influencia de la insularidad en la pesca, y una vespertina, dedicada a la cogestión pesquera.

En la sesión matinal intervendrán ocho ponentes procedentes de diversos territorios insulares europeos --Azores, Madeira, Canarias, Baleares, Chipre, Italia, islas griegas y Malta-- para compartir experiencias sobre la manera como la insularidad condiciona la actividad pesquera.

Por la tarde, habrá un coloquio moderado por el director general de Pesca, Antoni M. Grau, en el que participarán expertos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), del Mediterranean Advisory Council (MEDAC), de WWF España, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea-UIB-CSIC) y de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. En este espacio se abordarán los avances en cogestión pesquera, un modelo por el que ha apostado el Govern balear en el que la participación del sector en la gestión se considera clave para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de la pesca en el Mediterráneo y en la Unión Europea.

La visita continuará el 6 de febrero con un recorrido por la lonja de Palma a primera hora de la mañana y una visita a Cala Rajada, donde el comisario se reunirá con pescadores locales y conocerá de cerca la gestión de la reserva marina. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañará a la delegación.

Con esta visita, la Conselleria espera poner en valor el modelo de gestión pesquera que se practica en las Baleares y en otras zonas del Mediterráneo, donde la opinión de los pescadores y los aspectos socioeconómicos se tienen en cuenta en su justa medida.