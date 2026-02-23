El comité de empresa de SFM amenaza con reactivar los paros si no se presenta esta semana la segunda parte del acuerdo

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha amenazado con reactivar los paros si la dirección de la empresa no presenta una propuesta de ampliación de la plantilla a lo largo de esta semana.

El pasado jueves ambas partes firmaron una primera parte del acuerdo, que creaba la Comisión de Seguridad, de modo que queda pendiente la segunda parte, relativa al incremento de la plantilla.

En un comunicado este lunes, desde el comité de empresa han recordado que la dirección de SMF se comprometió a presentar una propuesta concreta de plantilla con un crecimiento exponencial en las áreas críticas para la seguridad y la calidad del servicio.

No obstante, han criticado que todavía no exista una propuesta encima de la mesa "ni avisos de que así sea". "Este comité no quiere creer que, una vez más, se esté jugando con los tiempos para dilatar compromisos y vaciar de contenido los acuerdos alcanzados", han apuntado, agregando que a día de hoy "los hechos no acompañan a las palabras".

Por ello, han exigido a la dirección que a lo largo de esta semana convoque al comité de empresa para trasladar la propuesta. De lo contrario, han advertido, no les quedará "más remedio" que volver a activar los paros.

"La plantilla ha demostrado responsabilidad, ahora le corresponde a la dirección estar a la altura de sus compromisos. No vamos a aceptar más dilaciones", han zanjado en el comunicado.