El Comité Europeo de las Regiones incorpora enmiendas del Govern a los dictámenes europeos sobre clima y consumo

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis - CAIB

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Europeo de las Regiones ha incorporado las enmiendas presentadas por el Govern a los dictámenes sobre la visión de la Unión Europea en materia de clima y energía a escala mundial y sobre la Agenda del Consumidor 2030, durante el pleno celebrado en Bruselas.

En relación con el dictamen sobre clima y energía, el pleno ha incorporado las aportaciones de Baleares para reforzar la resiliencia hídrica frente a los efectos del cambio climático, una prioridad especialmente relevante para territorios vulnerables como el archipiélago.

Por otra parte, las enmiendas aprobadas al dictamen sobre la Agenda del Consumidor 2030 permiten incorporar una referencia explícita a la realidad y a las necesidades específicas de los territorios insulares, con el objetivo de que las futuras políticas europeas en materia de consumo tengan en cuenta las particularidades de estos territorios.

Además, en el marco del debate sobre vivienda, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha trasladado a los miembros del Comité Europeo de las Regiones la situación que viven actualmente las Islas en materia de acceso a la vivienda.

Durante su intervención, ha expuesto que el fuerte crecimiento demográfico, la presión sobre el mercado residencial, el impacto del alquiler turístico y las limitaciones derivadas de la insularidad dificultan el acceso a una vivienda, especialmente para la población residente.

Ramis también ha presentado las principales líneas de actuación que impulsa el Govern para incrementar la oferta de vivienda asequible y ha defendido que las instituciones europeas incorporen una perspectiva insular en sus políticas, con medidas adaptadas a la realidad de territorios como Baleares.

Con esta participación, el Govern continúa reforzando su presencia en el Comité Europeo de las Regiones para defender los intereses del archipiélago y contribuir a la elaboración de políticas europeas que tengan en cuenta las especificidades de los territorios insulares en ámbitos estratégicos como el clima, la gestión de los recursos hídricos, la protección de los consumidores y el acceso a la vivienda.