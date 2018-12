Company asegura que "no es necesario" que el 75% de descuento esté dentro del REB

Publicado 10/12/2018 12:20:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Baleares, Biel Company, ha señalado este lunes que "no está mal" que el descuento del 75 por ciento de descuento para residentes en vuelos con origen o destino las Islas esté incluido en el Régimen Especial de Baleares (REB), no obstante, ha apuntado que "no es necesario" para el cumplimiento del mismo.

"El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha venido a Palma a decir que incluirá dentro del REB el 75 por ciento, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, nos lo ha vendido como un gran logro, cuando el 50 por ciento de descuento se aplicó un año tras otro sin estar dentro del REB", ha explicado en rueda de prensa.