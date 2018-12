Company considera que los presupuestos de 2019 tienen un "carácter electoralista" y hay "ingresos ficticios"

Publicado 17/12/2018 12:55:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Baleares, Biel Company, ha considerado que los presupuestos de 2019 --que se llevarán a debate y votación este martes en el pleno-- tienen un "carácter electoralista" y, a su parecer, intervienen "ingresos ficticios".

En rueda de prensa este lunes, Company ha explicado, en este sentido, que los presupuestos "no solventan los problemas de los Baleares" y ha apuntado que han presentado diferentes enmiendas a dichos presupuestos y ha confesado que si no se aprueban, se demostrará "el talante Govern que habla mucho pero a la hora de la verdad no hace lo que toca".