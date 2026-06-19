Completamente desnudos en Playa de Palma: denunciados por practicar nudismo en zona no autorizada

Uno de los denunciados, acompañado por varios agentes. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado a tres hombres por practicar nudismo en Playa de Palma en una zona no autorizada.

Según han informado en un comunicado, los denunciados son tres hombres austriacos de entre 25 y 28 años y fue la Policía Nacional quien requirió la presencia de los municipales tras detectar a personas totalmente desnudas en la zona de arena y baño, a la altura del Balneario 7.

Dos dotaciones de la Policía Local se acercaron al lugar y observaron a un grupo formado por una docena de turistas. De ellos, dos individuos tomaban el sol en la arena completamente desnudos, mientras que un tercero se bañaba en el mar en las mismas condiciones.

Los efectivos policiales ordenaron de forma inmediata a los dos hombres que estaban en la arena que se vistieran. Fueron identificados y propuesta de sanción de acuerdo con la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica.

Por otro lado, los agentes se acercaron a la orilla para requerir al tercer individuo que saliera del agua.

Este, al detectar la presencia policial, se negó a obedecer las indicaciones y se adentró aún más en el mar para evadir a los policías.

Ante esta situación, uno de los agentes solicitó la ayuda del socorrista de la playa. Utilizando una tabla de paddle surf, el profesional de salvamento se metió en el agua, le fue cerrando el paso y dialogó con el infractor hasta lograr convencerle para que regresara a la orilla.

Una vez fuera del agua, los agentes le identificaron y denunciaron igual que a sus acompañantes.

La Policía Local de Palma recuerda que la Ordenanza cívica prohíbe expresamente la práctica del nudismo en los espacios públicos, exceptuando aquellos lugares muy concretos que estén autorizados de forma legal mediante un decreto específico del Ayuntamiento. El incumplimiento de esta norma puede conllevar sanciones económicas que alcanzan hasta los 750 euros.