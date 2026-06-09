Comprar una vivienda en Baleares en 2025 exige 15 años de salario íntegro, 19 meses más que hace un año

Archivo - VIVIENDAS, PISOS, INMUEBLE, MERCADO INMOBILIARIO, SE ALQUILA, SE VENDE, VIVIENDA - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Baleares tienen que destinar el sueldo bruto de 181 meses, el equivalente a más de 15 años, al pago de una vivienda, según un estudio de Fotocasa e Infojobs.

Esta cifra indica que, en tan solo un año, los baleares tuvieron que destinar 19 meses más de salario al pago de la vivienda respecto a 2024.

En 2025 el precio de la vivienda en venta en Baleares cerró con un incremento anual del 14,6 por ciento y situó el precio en diciembre en 5.267 euros/m2.

Teniendo en cuenta el salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 27.967 euros (2.331 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los baleares tuvieron que dedicar 15,1 años de su salario bruto íntegro, el equivalente a 181 meses, al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados.

"Lo más alarmante es que la media nacional ya refleja una situación límite, porque en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica. Esto evidencia hasta qué punto la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más. La vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.