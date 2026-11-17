Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en septiembre empeora y desciende un 22,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 899 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 10,6% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Baleares, 889 se realizaron sobre viviendas libres y 10 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 188 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 711 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.611 operaciones sobre viviendas. Además de las 899 compraventas, 259 fueron herencias, 152 donaciones y 32 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Baleares 3.138 fincas urbanas a través de 1.717 compraventas, 475 herencias, 286 donaciones, 74 permutas y 586 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 798 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 211 herencias, 310 compraventas, 130 donaciones, 5 permutas y 142 operaciones de otro tipo.