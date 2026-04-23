La compraventa de viviendas en Baleares mejora en febrero, pero continúa en tasas negativas y cae un 4,4%

Archivo - Cartel de se vende en una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares en febrero ha descendido un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.188 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 5,1 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Baleares, 1.172 se realizaron sobre viviendas libres y 16 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 278 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 910 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 1.937 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.188 compraventas, 254 fueron herencias, 163 donaciones y una permuta.

En total, durante febrero se transmitieron en Baleares 3.608 fincas urbanas a través de 2.179 compraventas, 487 herencias, 320 donaciones, 3 permutas y 619 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 824 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 210 herencias, 279 compraventas, 150 donaciones, seis permutas y 179 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente.