La compraventa de viviendas en Baleares mejora en junio, pero sigue en tasas negativas con una caída del 11,7%

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares en junio ha caído un 11,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.016 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 5,05 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en junio en el archipiélago, 1.003 se realizaron sobre viviendas libres y 13 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 194 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 822 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En junio se realizaron un total de 1.756 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.016 compraventas, 256 fueron herencias, 166 donaciones y una permuta.

En total, durante junio se transmitieron en las Islas 3.287 fincas urbanas a través de 1.843 compraventas, 473 herencias, 349 donaciones, 6 permutas y 616 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.062 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 226 herencias, 412 compraventas, 251 donaciones, 5 permutas y 168 operaciones de otro tipo.