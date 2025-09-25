La compraventa de viviendas en Baleares sube en julio un 13,1%

Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares ha subido un 13,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 1.413 operaciones y encadena tres meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 29,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Las 1.413 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Baleares, 1.398 se realizaron sobre viviendas libres y 15 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 319 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.094 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En el séptimo mes del año se realizaron un total de 2.259 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.413 compraventas, 288 fueron herencias, 155 donaciones y 12 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Baleares 3.948 fincas urbanas a través de 2.401 compraventas, 511 herencias, 282 donaciones, 23 permutas y 731 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.021 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 277 herencias, 384 compraventas, 152 donaciones, 2 permutas y 206 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla-La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)