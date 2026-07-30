La compraventa de viviendas cae un 20,6 en mayo en Baleares pero el precio sube un 16,3, según los notarios

Viviendas en construcción. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA/MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha descendido un 20,6% interanual en mayo en Baleares, mientras que el precio del metro cuadrado se ha situado en las Islas en 4.384 euros, un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más elevada de todo el país, según la estadística publicada este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

La concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda retrocedió en Baleares un 9,7%, hasta las 513 operaciones.

En España la compraventa de viviendas descendió un 11,8% en el quinto mes del año, hasta las 55.761 operaciones, y que el precio medio del metro cuadrado se situó en 2.049 euros, un 8,8% más que en el mismo mes del año anterior. La concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda retrocedió un 4%, hasta las 30.577 operaciones.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos disminuyeron un 14,1% interanual, hasta las 41.211 unidades, mientras que las operaciones sobre viviendas unifamiliares retrocedieron un 4,7%, hasta las 14.550. En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se encareció un 14%, hasta los 2.455 euros, mientras que el de las viviendas unifamiliares aumentó un 2,7%, hasta situarse en 1.445 euros.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Por otro lado, la constitución de nuevas sociedades en las Islas descendió un 17,1% interanual en mayo, el mayor descenso de todo el país. El retroceso se produjo después de que la creación de empresas disminuyera en diez comunidades autónomas, mientras que aumentó en las siete restantes.

De las 11.156 sociedades constituidas durante el quinto mes del año en España, 8.097 se crearon con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros, lo que supone un descenso del 2,9% respecto al mismo mes de 2025. Dentro de este tramo, el capital medio de constitución se situó en 3.015 euros.