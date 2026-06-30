La compraventa de viviendas cae en abril en Baleares un 17,1%

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha caído en abril en Baleares un 17,1% en comparación con el año anterior y sitúa al archipiélago, con 1.086 operaciones, entre las CCAA con caídas más destacadas, según datos del Consejo General del Notariado difundidos este martes.

Según los mismos datos, los precios experimentaron en las Islas un incremento interanual del 9,4%, hasta los 4.307 euros el metro cuadrado. Los préstamos para adquirir una vivienda descienden en el archipiélago un 12,2%.

Por otra parte, según los datos difundidos este martes por el Consejo General del Notariado, en el cuarto mes del año la constitución de sociedades descendió un 11,4% con 381 operaciones.