La compraventa de viviendas cae en julio en Baleares pero el precio se mantiene como el más alto de España

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares ha caído un 14,5% en julio de 2026, hasta situarse en las 1.195 unidades, mientras que el precio medio del metro cuadrado no ha variado al fijarse en 4.160 euros/m2, el precio más elevado de todo el país, según ha informado este martes el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Respecto al tamaño medio de la vivienda, en Baleares aumentó un 2,6%, siendo la tercera autonomía donde más aumentó la superficie, hasta los 127 metros cuadrados.

Por su parte, el número de préstamos hipotecarios suscritos para la adquisición de vivienda descendió en una quincena de comunidades autónomas, entre ellas Baleares, donde este indicador se contrajo un 9,1%, con un total de 614 en julio.

Por otro lado, la constitución de sociedades aumentó en 11 autonomías, si bien en Baleares descendió un 5,2%.