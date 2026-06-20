El comunicador Pere Sánchez será el candidato de la coalición regionalista Per Mallorca a las elecciones autonómicas

El comunicador Pere Sánchez anuncia su candidatura a las elecciones autonómicas como representante de la coalición Per Mallorca. - COALICIÓN PER MALLORCA

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) - El comunicador y presentador Pere Sánchez será el candidato de la coalición regionalista Per Mallorca en las próximas elecciones autonómicas de Baleares, previstas para mayo de 2026.

Sánchez, conocido por su trabajo en IB3 y sin experiencia política previa, ha presentado su candidatura en un acto celebrado la mañana de este sábado frente al Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern.

La formación, en un comunicado, ha considerado que la elección del candidato que presentarán al Parlament representa una "apuesta clara" para incorporar al a política personas provenientes de la sociedad civil sin una trayectoria vinculada a los partidos políticos tradicionales.

Su aterrizaje en la política después de abandonar IB3 --algo que él mismo comunicó en sus redes sociales-- responde a una decisión "profundamente personal" y a la convicción de que Mallorca "se encuentra ante unos retos que exigen un compromiso activo de la ciudadanía", ha dicho.

"Nunca había pensado dedicarme a la política. Pero llega un momento en el que no basta preocuparse por lo que pasa. Es necesario implicarse. Doy este paso por responsabilidad y para defender la Mallorca que quiero dejar a mis hijos", ha proclamado.

Sánchez ha sostenido que la isla afronta un momento "decisivo" y marcado por "la dificultad creciente de acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio, la saturación de servicios e infraestructuras y la sensación de que los intereses de los residentes muchas veces quedan en un segundo plano ante otras prioridades".

"No podemos resignarnos a ver como cada año es más difícil vivir en Mallorca. Necesitamos recuperar la capacidad de decidir qué modelo de isla queremos y garantizar oportunidades para las futuras generaciones", ha insistido.

Uno de los líderes de la coalición, Joan Serra, ha defendido que la candidatura de Sánchez "simboliza una nueva manera de entender la política basada en la proximidad, el sentido común y la defensa sin complejos de los intereses de los mallorquines".

"No se trata de hacer política por hacer política, sino de defender nuestra tierra, nuestra gente y el futuro de nuestros hijos. Mallorca necesita una voz propia y valiente que la ponga por delante de cualquier otro interés", ha sentenciado Serra.