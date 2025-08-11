Conciertos patrimoniales del Consell de Mallorca: un recorrido musical por diversos lugares históricos de la isla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ofrece este verano, dentro a la iniciativa 'Cultura en vena', los conciertos patrimoniales, un recorrido musical por diversos lugares históricos de la isla.

Este ciclo tiene como objetivo poner en valor los espacios patrimoniales de la isla a través de la música en directo, acercarlos a la ciudadanía y ofrecer experiencias culturales de calidad en entornos singulares.

El concierto de Raquel Cabello en el yacimiento de los Closos de Can Gaià, en Felanitx, ha iniciado el ciclo que continuará durante los meses de agosto y septiembre en diversos espacios de gran valor histórico.

La iniciativa une música y patrimonio y continuará el 24 de agosto con tres actuaciones en lugares emblemáticos de Mallorca: en el Túmul de Son Ferrer (Calvià), Paula Martos ofrecerá un concierto de violonchelo y violín; en Son Real (Santa Margalida), Maria de Lluc presentará una actuación de piano en trío; y en s'Illot (Sant Llorenç), Miguel Lio protagonizará una puesta en escena musical que combinará piano y canto soprano.

El ciclo culminará con una última actuación el 7 de septiembre, en Son Fornés (Montuïri), donde Miguel Lio volverá a subir al escenario con su extraordinaria propuesta musical.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y serán de acceso libre, con el objetivo de hacer la música accesible en entornos de gran valor patrimonial.