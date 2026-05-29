Concluye el proceso de transición de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única con más de 175.000 tarjetas emitidas

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de transición de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única culmina este domingo tras la emisión de 175.500 nuevas tarjetas desde el pasado mes de octubre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, de estas tarjetas cerca de 129.000 corresponden a primeras emisiones, lo que incluye a la mayoría de titulares y usuarios de la Tarjeta Ciudadana que no disponían de Tarjeta Intermodal.

De esta forma, a partir del próximo lunes 1 de julio, la ciudadana dejará de ser válida como título de transporte y será sustituida por la Tarjeta Intermodal o la Tarjeta Única.

A partir de ese momento se pondrá en marcha el proceso de traspaso del saldo monedero a los nuevos títulos, que se realizará de manera automática para la mayoría de los usuarios a lo largo de las próximas semanas.

Solo será necesaria una gestión adicional en aquellos casos en los que existan incidencias en los datos del titular o situaciones administrativas específicas. En estos supuestos, los usuarios afectados podrán dirigirse a la EMT para resolver la incidencia y activar el proceso de traspaso.

Los usuarios cuyo saldo se haya traspasado correctamente de forma automática recibirán una notificación del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) por correo electrónico o en el teléfono móvil facilitado en el momento de la solicitud de la Tarjeta Única.

Por otra parte, el Consistorio ha recordado que, aunque ha concluido el proceso de transición, la Tarjeta Única seguirá emitiéndose en la red oficial del CTM, en Alcúdia, Inca y Manacor, así como en los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí, además de en la Oficina de Atención al Usuario de la EMT. La solicitud puede realizarse a través de la página web del TIB y de la EMT de Palma.

El pago con tarjeta bancaria ya está disponible en todos los autobuses de la red municipal, así como en el tren, el metro y los autobuses interurbanos del TIB.

Este sistema permite beneficiarse de un 40 por ciento de descuento para el primer pasajero y hasta un 60 por ciento para acompañantes en grupos de hasta cinco personas. Además, los titulares de la Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal podrán seguir viajando gratuitamente durante 2026.