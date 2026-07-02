Concluye el traspaso automático del saldo de la Tarjeta Ciudadana a las tarjetas Única e Intermodal

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PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de traspaso automático del saldo monedero restante de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única (TU) y la Tarjeta Intermodal ha finalizado tras realizarse la transferencia a un total de 173.643 personas.

De este modo, el 70,2 por ciento de los usuarios habituales de la Tarjeta Ciudadana que tenían saldo pendiente de traspasar lo han podido recibir en su nueva tarjeta de forma automática, quedando el 29,8 por ciento pendiente de alguna gestión o comprobación adicional, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El proceso, que se ha llevado a cabo progresivamente durante las últimas semanas, ha concluido con el envío de 63.732 mensajes por SMS y 69.274 por correo electrónico a las personas que constaban en los datos de contacto del Consorcio de Transportes de Mallorca.

Las personas que no hayan recibido ningún mensaje, pueden comprobar fácilmente si el traspaso se ha realizado correctamente en la web del TIB.

Si no ven traspasado su saldo, es posible que se haya producido una incidencia, por lo que tendrán que solicitar cita previa en la EMT para resolverla y activar el traspaso de forma manual.

EMISIÓN DE TARJETA ÚNICA

Desde octubre del 2025, cuando se puso en marcha el proceso de transición de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única, un total de 201.744 personas han obtenido este nuevo título de transporte.

Aunque la gran mayoría de personas usuarias del transporte público ya disponen de la Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal, la TU se seguirá emitiendo de manera habitual, tanto en las oficinas de la Estación Intermodal como en la red de oficinas del CTM en Alcúdia, Inca y Manacor, en los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí, además de en la Oficina de Atención al Usuario de la EMT Palma.

La implantación de la TU es un elemento clave del proceso de integración tecnológica y tarifaria de las redes de transporte público del Consorcio de Transportes de Mallorca y la EMT Palma.

En el marco de este proceso, ya se han materializado mejoras significativas para los usuarios, como la finalización de la instalación del sistema de pago con tarjeta bancaria en toda la flota de la EMT.

Además, los titulares de Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal podrán seguir viajando gratuitamente durante todo el año 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT y como también ha acordado el Govern.