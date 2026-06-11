Condenado a 60 años de cárcel por robar fotos íntimas de personas a las que arreglaba sus ordenadores en Eivissa

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 60 años de prisión a un hombre por robar y almacenar fotografías íntimas de personas que le confiaron sus dispositivos electrónicos para que los arreglara en Eivissa.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, le considera responsable de 15 delitos de revelación de secretos, uno de posesión de pornografía infantil y otro de abuso sexual, por los que deberá pagar una indemnización que supera los 40.000 euros.

Los hechos se remontan a finales de 2016, cuando el condenado, debido a sus conocimientos informáticos, se dedicaba a reparar todo tipo de equipos y terminales, ya fueran teléfonos móviles, ordenadores o dispositivos de almacenamiento.

Sin autorización ni consentimiento de sus clientes, rastreaba el contenido de los dispositivos y, cuando localizaba contenido personal, las robaba y las transfería a su disco duro.

Tras su arresto le fue intervenido el citado dispositivo de almacenamiento, donde los investigadores encontraron hasta 314 carpetas con los nombres y apellidos de los clientes de los que había descargado fotografías o vídeos.

En una de esas carpetas, por ejemplo, había 50 fotografías de una mujer, en alguna de las cuales aparecía desnuda, que meses atrás le había llevado su ordenador para que le instalara un nuevo sistema operativo y le había proporcionado su contraseña.

Lo mismo sucedió con múltiples clientes más, de las que el condenado llegó a almacenar miles de archivos íntimos, entre fotografías y vídeos. Por otra parte, en un ordenador de su propiedad, los investigadores encontraron 97 archivos de pornografía infantil. Todo esto lo guardaba, según la sentencia, para satisfacer sus estímulos sexuales.

Además, el fallo recoge que en 2013 el procesado invitó en varias ocasiones a una mujer a su casa. En una de ellas, aprovechando que estaba dormida, le sometió a tocamientos de carácter sexual y los grabó en vídeo.