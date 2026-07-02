Condenado por agredir sexualmente y amenazar a una mujer en un aparcamiento cuando la acompañaba a su casa en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a un hombre por agredir sexualmente a una mujer en un aparcamiento en Palma y después amenazarla.

La Sala ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo antes del juicio y se haya rebajado la pena de diez años de cárcel reclamada inicialmente por la Fiscalía. Por las amenazas tendrá que pagar 180 euros de multa.

El hombre no entrará en prisión a condición de no delinquir en los próximos cuatro años y del compromiso de someterse a un curso de educación sexual. También tendrá que abonar en los próximos dos años los 15.000 euros de indemnización que se le han impuesto, de los cuales ya ha abonado 1.500.

El varón ha admitido que el 2 de julio de 2023 conoció a la víctima en el exterior de una discoteca de Magaluf y, a través de un conocido común, se ofreció a acompañarla en coche hasta su domicilio en Palma.

Tras dejar al amigo en común en su casa, el acusado se dirigió hacia Palma pero en lugar de dirigirse al domicilio que ella le había indicado, entró en un aparcamiento y la agredió sexualmente. Después le dijo que si le contaba algo a alguien de lo que había sucedido, la iba a matar.