Condenado por agredir sexualmente a una niña de 11 años en Palma

El condenado, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una menor de edad en Palma.

La Sala ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo antes del juicio y el hombre haya admitido las acusaciones.

La sentencia, que rebaja a dos la petición inicial de nueve años y medio de prisión, tiene en cuenta como atenuantes los trastornos afectivos y esquizofrénicos del acusado y que ya ha abonado los 12.000 euros --8.000 entregados a la víctima y 4.000 euros ya consignados-- que se le reclaman como indemnización.

El hombre, según han tenido en cuenta las partes, por sus trastornos, en el momento de los hechos, no percibía las relaciones de forma correcta y no era consciente de sus actos y decisiones.

El ahora condenado ha reconocido que entre enero de 2017 y agosto de 2019, cuando la víctima, hija de la pareja de su hermana, tenía de entre 11 y 12 años, aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con la menor para agredirla sexualmente.