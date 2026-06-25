Condenado a dos años y medio de cárcel por provocar dos incendios en la antigua prisión de Palma

El ahora condenado, en la Audiencia. - EUROPA PRESS

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años y medio de cárcel a un hombre por provocar dos incendios en el interior de la antigua prisión de Palma.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de 15 años de prisión pero las partes han llegado a una conformidad este jueves en el Audiencia y la pena ha sido finalmente rebajada al entender que los incendios no se propagaron y fueron rápidamente sofocados. El hombre ha sido finalmente condenado por incendio en grado de tentativa.

Los hechos sucedieron la noche del 19 de julio de 2024. El procesado prendió fuego a una maleza que se encontraba debajo de las ventanas de la habitación que ocupaba en la antigua cárcel.

Los bomberos sofocaron las llamas, pero horas después el acusado prendió fuego de nuevo en la misma vivienda. Aunque el foco se extinguió rápidamente, el inmueble se llenó de humo y puso en riesgo la vida de otro residente.