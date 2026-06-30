Condenado por estafar a un hombre haciéndose pasar por bróker de metales preciosos

El condenado, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este martes a un hombre a un año y nueve meses de prisión por estafar 180.00 euros a un conocido en Mallorca haciéndose pasar por bróker dedicado a la compraventa de metales preciosos.

La Sala ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado un acuerdo por el que se ha rebajado la petición inicial de tres años y medio de prisión y el perjudicado haya aceptado una indemnización de 80.000 euros.

A condición de no entrar en prisión, el condenado se ha comprometido a no delinquir en los próximos cuatro años y abonar en dos años la indemnización.

El hombre ha admitido que entre diciembre de 2017 y enero de 2018 embaucó al perjudicado y le ofreció la oportunidad de realizar compras en mercados internacionales, en las que el acusado sería el intermediario y el perjudicado conseguiría un retorno continuo.

El perjudicado hizo varias transferencias a la cuenta bancaria personal del acusado y también le entregó dinero en efectivo, cuya suma total se acercaba a los 200.000 euros. El procesado devolvió a la víctima 15.000 euros con el pretexto de supuestos intereses generados por las compras.

No consta que el acusado haya invertido ninguna de las cantidades en la compraventa de metales.