Condenado por pintar un grafiti en una torre protegida de Palma

Condenan a un joven por pintar un grafiti en una torre protegida de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha condenado a un joven de 32 años por pintar un grafiti de grandes dimensiones en una de las torres de los jardines de Natzaret, una zona declarada como bien de interés cultural (BIC).

Los hechos fueron detectados a finales de 2022 por agentes de la Policía Local de Palma, que iniciaron un a investigación para tratar de localizar a su autor.

Un agente especialista en grafología realizó un estudio técnico de la pintada y concluyó que los trazos coincidían con los de un hombre que ya había sido condenado en 2021 hechos similares, ha informado el cuerpo municipal.

Tras la instrucción del atestado y su remisión a la autoridad judicial, el juicio se celebró el pasado 23 de febrero y en el cual el acusado fue condenado como supuesto autor de un delito contra el partimonio histórico.