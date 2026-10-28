Un conductor deja herido grave a un motorista en un accidente y se da a la fuga en Eivissa

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EIVISSA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha resultado herido grave en Eivissa tras verse implicado en un accidente de tráfico con un coche que se habría dado a la fuga.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 18.30 horas de este miércoles en zona de Talamanca, donde se encuentra la rotonda con el monumento al podenco ibicenco.

En un comunicado, el SAMU 061 ha explicado que les han informado del accidente y que el conductor del coche se habría huido, mientras la víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.

Hasta el lugar de los hechos han acudido dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra de soporte vitan avanzado, que han atendido al herido para después trasladarle al Hospital de Can Misses.