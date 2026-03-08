Un conductor ebrio colisiona contra una valla junto a una base militar de Palma

El coche accidentado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor que, bajo los efectos del alcohol, colisionó contra un guardarraíl y una valla junto a la Base Militar Jaime I.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 23.00 horas del pasado domingo en el Camí dels Reis, según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado.

Según la reconstrucción del accidente, a bordo del vehículo viajaba el conductor, un hombre español de 40 años, y su acompañante. Al coger una curva en dirección a Sa Teulera, perdió el control del turismo e impactó contra el guardarraíl.

Debido al impacto y la velocidad continuó colisionando durante unos 30 metros hasta quedar detenido fuera del arcén. Si no hubiera sido por la valla de seguridad, según la Policía Local, se habría precipitado por el desnivel existente hacia el carril de incorporación de la Vía de Cintura.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, el hombre arrojó un resultado positivo de 0,42 miligramos por litro (mg/l) de aire espirado.

Por este motivo, fue denunciado por la vía administrativa por no conducir con la diligencia y atención necesarias para evitar daños. Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el correspondiente atestado .