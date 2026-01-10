Un conductor, grave tras volcar el coche en que circulaba en la carretera entre Campos y Colònia de Sant Jordi

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor, varón de 42 años de edad, ha resultado herido este sábado, de gravedad, tras volcar el coche en que circulaba en la carretera entre Campos y Colònia de Sant Jordi.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 18.49 horas de esta jornada, en el kilómetro 1 de la carretera MA-6040, entre Campos y Colònia de Sant Jordi.

Inicialmente, el SAMU 061 ha recibido aviso de un accidente de tráfico, en el que se han visto implicados un coche y un tractor, quedando el coche volcado mitad de la calzada.

Desde el Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) se ha activado una ambulancia medicalizada del SAMU 061 y a cuerpos de seguridad, que han acudido inmediatamente al lugar.

A su llegada a la zona, la ambulancia medicalizada ha atendido y estabilizado al conductor vehículo, un varón de 42 años, y ha activado código politrauma con destino al Hospital de Manacor, donde el hombre ha sido finalmente trasladado en estado grave.