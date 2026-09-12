Un conductor de 'transfer' agrede y amenaza a un compañero que recogía a turistas en el aeropuerto de Palma

Un agente de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un conductor de una empresa de transporte privada, popularmente conocidas como 'transfer', por supuestamente agredir y amenazar a un compañero de profesión con el que mantuvo una discusión en el aeropuerto de Palma.

El incidente, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se originó cuando la víctima estaba colocando el equipaje de un grupo numeroso de clientes en el maletero de su furgoneta en la zona de llegadas de Son Sant Joan.

El sospechoso se le acercó y, de acuerdo con la versión del denunciante, le propinó dos manotazos en la cabeza, provocándole dolor en el oído izquierdo. También le profirió insultos y amenazas mientras ocultaba una pequeña llave en su mano derecha.

La víctima le preguntó qué llevaba en la mano, pensando que pudiera tratarse de una navaja, pero el conductor le siguió amenazando. Después cogió las llaves del vehículo del perjudicado, que se le habían caído al suelo, y se marchó sin devolvérselas.

El denunciante comenzó a sentirse mal y sufrió mareos como consecuencia del golpe sufrido en la cabeza, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. También había sufrido daños en un diente, además de dañar un aparato que llevaba puesto.

Aunque dijo desconocer los motivos que motivaron la agresión, sospechó que pudiera haber sido a causa del gran grupo de turistas que iba a trasladar. El supuesto agresor, aseguró, ya había tenido otras discusiones con él y otros compañeros.

Los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso como supuesto autor de un delito de lesiones, amenazas y coacciones.