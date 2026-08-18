La conductora del autobús del TIB que causó el accidente mortal de Valldemosa da negativo en la prueba de alcoholemia

Archivo - Un autobús de la red interurbana TIB, en Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conductora del TIB que, realizando una maniobra, derribó la farola que cayó sobre un grupo de personas en Valldemossa, provocando la muerte de un hombre de 36 años, ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

Es una de las diligencias que hasta el momento han llevado a cabo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quienes han asumido la investigación de los hechos.

Como es habitual en los accidentes de tráfico, la conductora del autobús implicado fue sometida a las pruebas para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas. En ambos casos el resultado fue negativo, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los investigadores también han tomado declaración a los testigos de los hechos, entre los que se encontraba la pareja del fallecido.

UNA MANIOBRA TRAS DESCARGAR A LOS PASAJEROS

Los hechos, según informaron el SAMU 061 y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, sucedieron sobre las 15.40 horas de este lunes en el municipio de Valldemossa.

El vehículo estaba realizando una maniobra para salir de la parada cuando derribó una farola, que a su vez cayó encima de un grupo de personas que acababan de bajar del autobús.

Un turista sirio de 36 años sufrió lesiones incompatibles con la vida y falleció en el acto. Su pareja, una mujer de unos 30 años, fue atendida por los sanitarios por una crisis de ansiedad.

Otra mujer, de 42 años y residente en Mallorca, sufrió un trauma torácico. La conductora del autobús también recibió atención médica debido a un ataque de pánico.