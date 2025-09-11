Una conductora pierde el control cuando salía de un garaje y choca contra el edificio de enfrente en Palma

El coche que chocó contra el edificio de enfrente al salir de un garaje en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha perdido el control de su coche cuando salía de un garaje y ha chocado contra el edificio de enfrente en Palma.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la calle Tomàs Aguiló i Forteza, en el barrio de Son Cotoner, ha informado la Policía Local.

Según manifestó la mujer, española de 57 años, había perdido el control de su vehículo al acelerar para salir de la pronunciada rampa de su garaje.

Al llegar a la calle no pudo frenar, cruzó la calzada e impactó contra una motocicleta que estaba estacionada y contra la fachada del edificio de enfrente.

El impacto provocó visibles grietas en la pared del inmueble, por lo que los agentes solicitaron la presencia de los Bomberos de Palma para evaluar su estado.

Tras realizar una inspección, los bomberos confirmaron que la estructura del edificio no había resultado dañada y que no existía riesgo alguno.

La conductora sufrió una crisis de ansiedad, fue atendida por una ambulancia y trasladada a un centro médico con pronóstico leve. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local instruyó el correspondiente atestado.