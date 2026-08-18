Una conductora se queda dormida tras celebrar su cumpleaños y causa un accidente: casi quintuplica la tasa de alcohol

Uno de los vehículos accidentados. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres por supuestamente causar sendos accidentes de tráfico y arrojar tasas de alcohol casi cinco veces por encima del límite permitido.

El primer suceso, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrió sobre las 00.50 horas del pasado sábado en la calle de la Mare de Déu de la Victòria.

Un turismo había colisionado de forma violenta contra otros dos que se encontraban correctamente estacionados en el margen izquierdo de la calzada.

La conductora, una mujer de 32 años, fue localizada completamente dormida al volante. Reconoció haber consumido grandes cantidades de alcohol para celebrar su cumpleaños.

Fue sometida a la prueba de etilometría y arrojó un resultado positivo de 1,15 mg/l de aire espirado, cifra que casi quintuplica el límite administrativo permitido y supera ampliamente el umbral penal.

El segundo siniestro tuvo lugar sobre las 02.45 horas del día siguiente en la calle del Gremi de Sabaters, en el polígono de Son Castelló.

En este caso, una conductora de 44 años perdió el control de su turismo en un tramo recto, desviándose hacia la derecha y colisionando contra otro vehículo correctamente aparcado.

Al entrevistarse con la implicada, los agentes constataron su evidente estado de embriaguez. Sometida a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 1,03 mg/l de aire espirado, cifra que multiplica por más de cuatro el límite administrativo permitido y también supera con creces el umbral penal.

En ambos casos, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) determinó que los siniestros se produjeron a causa de la pérdida de capacidades psicofísicas de las conductoras derivadas del consumo de alcohol, impidiéndoles conducir con la diligencia necesaria.

Las dos mujeres declinaron el derecho a realizar una prueba de contraste en un centro sanitario y sus vehículos fueron retirados por la grúa municipal. Las diligencias, que les imputan un delito contra la seguridad vial, fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.